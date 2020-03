Tag der Entscheidung | Aubameyang will zu Barça

Der Tag der Entscheidung

Die bevorstehende Entscheidung der UEFA über die Fortsetzung der internationalen Wettbewerbe lässt ganz Europa den Atem anhalten. Am heutigen Dienstag soll der europäische Fußballverband abstimmen, wie es künftig mit dem Fußball weitergehen wird. Die ‚Marca‘ fokussiert sich dabei auf die Champions League, die Europa League und die Europameisterschaft. Für die ‚A Bola‘ ist der heutige Tag der „D-Day“ – der Tag, der alles entscheidet. Laut ‚ZDF‘ hat die UEFA bereits die nationalen Ligen und die Europäische Klubvereinigung darüber in Kenntnis gesetzt, die kommende Europameisterschaft in den Sommer 2021 verschieben zu wollen. Die Ligen und die Klubvereinigung sollen diesem Vorhaben ihr Einverständnis gegeben haben.

Aubameyang wieder im Barça-Fokus?

Pierre-Emerick Aubameyang wird erneut mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Obwohl der 30-Jährige zuletzt betonte, wie glücklich er beim FC Arsenal sei, ist das Thema für die ‚Sport‘ noch nicht durch. Auf ihrer Titelseite berichtet die spanische Zeitung, dass der Gabuner nach wie vor zu Barça wechseln möchte. Für die Blaugrana soll die Option „erschwinglich“ sein. Die ‚Sport‘ berichtet zudem, dass sich einige Verwandte von Aubameyang seit Monaten in Barcelona aufhalten und wertet dies als Zeichen für eine voranschreitende Verpflichtung. Vorrang haben dem Vernehmen nach aber die Personalien Lautaro Martínez (22, Inter Mailand) und Neymar (28, Paris St. Germain).

Keine Länderspiele für ein Jahr

Die englische Presse zeigt sich von der anstehenden Verschiebung der Europameisterschaft um ein Jahr sichtlich getroffen. „Keine Länderspiele mehr bis März 2021“, titelt der ‚Daily Express‘. Nach Ansicht der britischen Zeitung sollte die Nations League für die Europameisterschaft geopfert werden. Der ‚Daily Mirror‘ bedauert bereits die Three Lions und titelt „Geisternation“. Die Hoffnungen der Engländer auf einen internationalen Triumph könnten erst einmal wieder begraben werden.