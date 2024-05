VfB: Chabot hat schon unterschrieben

Der Transfer von Jeff Chabot vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart ist offenbar so gut wie fix. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 26-Jährige vorbehaltlich des Medizinchecks ein Arbeitspapier bis 2028 bei den Schwaben unterschrieben. Die medizinischen Untersuchungen stehen folglich noch aus.

Chabot wechselt per vertraglich festgelegter Ausstiegsklausel in Höhe von 4,5 Millionen Euro zum VfB. Beim 1. FC Köln war der bullige Innenverteidiger einer der Lichtblicke in einer ansonsten verkorksten Abstiegssaison.