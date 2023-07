Bono im zweiten Anlauf zu Bayern?

Alexander Nübel (26) und Yann Sommer (34) streben einen Abschied vom FC Bayern ab. Beide wollen die Nummer eins sein, werden auf diesen Posten nach der Rückkehr von Manuel Neuer (37) in München aber keine Aussichten haben. Bei Sommer führt die heißeste Spur zu Inter Mailand, Nübel ist unter anderem beim VfB Stuttgart ein Kandidat.

Der deutsche Rekordmeister prüft unterdessen seine Optionen auf dem Torwart-Markt. Neben Giorgi Mamardashvili (22/FC Valencia), mit dem erste Gespräche geführt wurden, soll auch Bono (32) vom FC Sevilla wieder ein konkretes Thema sein an der Säbener Straße.

Bono offen für Wechsel

Das spanische Onlineportal ‚Relevo‘ berichtet, dass der FC Bayern das Interesse an Bono reaktiviert hat. Schon im Zug der Winter-Weltmeisterschaft und Neuer-Verletzung hatten die Münchner nach FT-Infos die Fühler nach dem marokkanischen WM-Vierten und amtierenden Europa League-Sieger ausgestreckt.

Laut ‚Relevo‘ ist man sich in Sevilla bewusst, dass Bono sich nun erneut im Bayern-Visier befindet. Der Keeper könne sich zudem einen Wechsel nach München vorstellen, die Aussicht auf weitere Titel und einen Gehaltssprung reizen Bono, so ‚Relevo‘. Dessen Vertrag in Andalusien läuft bis 2025.