Coutinho: Der vergessene Rekord-Neuzugang

Philippe Coutinho ist zurück. Am heutigen Freitag ist der 28-Jährige in die Vorbereitung beim FC Barcelona eingestiegen. Anders als im Vorjahr gilt seine Konzentration nun einzig und allein der neuen Saison mit den Blaugrana. Ein Wechsel zu einem anderen Verein ist aktuell kaum noch ein Thema.

Grund dafür ist nicht zuletzt der neue Trainer Ronald Koeman. Der Niederländer hält große Stücke auf Coutinho und plant ihn fest ein. Die Folge: Auch der schussstarke Rechtsfuß macht sich laut der ‚Sport‘ keine großen Gedanken mehr über einen Transfer. Dass dafür auch das Ausbleiben lukrativer Offerten mitverantwortlich ist, sei einmal dahingestellt.

Mit dem Triple und guten Fitnesswerten im Gepäck will Coutinho sich nun bei Barça durchsetzen. Koeman sieht den brasilianischen Nationalspieler nicht wie zuvor Ernesto Valverde als zentralen Mittelfeldspieler. Der neue Boss an der Seitenlinie will Coutinho in vorderster Linie aufbieten. Eine Rolle, die dem amtierenden Champions League-Sieger besser zu Gesicht stehen könnte. Platzt der Knoten im zweiten Anlauf, darf sich Barça trotz finanzieller Engpässe über einen Rekord-Neuzugang freuen.