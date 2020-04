Ramos in der Warteschleife

Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von Sergio Ramos bei Real Madrid liegen auf Eis. Wie die ‚as‘ berichtet, haben die Königlichen noch immer nicht beim Kapitän angerufen. In der aktuellen Coronakrise genieße die Personalie für den spanischen Rekordmeister keine Priorität.

Bis 2021 ist der 34-Jährige noch an die Madrilenen gebunden. Der Innenverteidiger wünscht sich eine Ausdehnung bis 2023, Real will aber nur um eine Saison verlängern. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass sich beide Parteien erst in der kommenden Spielzeit konkret austauschen werden.