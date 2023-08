Bestätigt: Hjulmand-Poker in finaler Phase

Morten Hjulmand wird sich aller Voraussicht nach Sporting Lissabon anschließen. Wie der italienische Erstligist US Leece offiziell mitteilt, ist der defensive Mittelfeldspieler nicht Teil des Aufgebots für das Freundschaftsspiel gegen den FC Cádiz am heutigen Sonntag (21 Uhr). Der Grund: Man werde sich „mit Verantwortlichen von Sporting zu treffen und das Vertragsangebot des portugiesischen Vereins zu bewerten“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hjulmand, zuletzt Kapitän bei Leece, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem international begehrten Abräumer. Den 24-Jährigen haben einige europäische Topklubs im Visier. Einigt sich der Däne mit Sporting, zieht unter anderem Borussia Dortmund den Kürzeren. Der BVB hatte in Hjulmand eine potenzielle Alternative für Edson Álvarez (25) gesehen, den es wohl zu West Ham United in die Premier League zieht.