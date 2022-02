Hoffenheim schnappt sich 16-Tore-Juwel Mokwa Ntusu

Die TSG Hoffenheim schlägt erneut auf dem französischen Spielermarkt zu. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, gelingt den Kraichgauern die Verpflichtung von David Ngabi Mokwa Ntusu (18), der aus der U19 des FC Sochaux kommt und bis Sommer 2025 beim Champions League-Anwärter unterschreibt. Die offizielle Verkündung steht zur Stunde noch aus.

Mit 16 Toren und fünf Vorlagen für die A-Junioren des französischen Zweitligisten betrieb Mokwa Ntusu in der laufenden Spielzeit fleißig Eigenwerbung. Die TSG ließ sich nicht lange bitten und schlägt zu, bevor der Interessentenkreis weiter anwächst und einen Transfer schwieriger macht.

Läuft alles nach Plan, könnte Mokwa Ntusu eine ähnliche Entwicklung wie Georginio Rutter nehmen. Der 19-Jährige war vor einem Jahr von Stade Rennes nach Hoffenheim gewechselt und hat sich seitdem zum Stammspieler und sechsfachen Saisontorschützen hochgearbeitet. Zu Rutter sei jedoch angemerkt, dass er zum Zeitpunkt des Wechsel schon erste Profi-Einsätze auf dem Buckel hatte.

Neben Mokwa Ntusu könnte noch ein weiterer junger Sochaux-Stürmer nach Deutschland wechseln. Die Zweitligisten Hannover 96 und 1. FC Nürnberg arbeiten nach FT-Infos an einer Verpflichtung von Elias Filet (19), der zuletzt in der zweiten Mannschaft des französischen Zweitligisten spielte.

French striker David Ngabi Mokwa [born in 2004] will leave Sochaux on a free to join Hoffenheim. Full agreement reached and signed today. Deal until June 2025. 🔵🇩🇪🇫🇷 #transfers



David Ngabi is currently the top scorer of U-19 league in France. pic.twitter.com/tQyvnSrh3o