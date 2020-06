Hertha jagt FCA-Kandidat Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik ist ins Visier von Hertha BSC geraten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die Alte Dame „sehr großes“ Interesse an dem Rechtsverteidiger des FC Groningen. Zeefuik entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren in Groningen zum Stammspieler und schaffte den Sprung in die niederländische U21-Nationalmannschaft.

Die Berliner soll bereits länger in Kontakt mit dem 22-Jährigen stehen. Zeefuiks Vertrag läuft 2021 aus, Groningen steht daher diesen Sommer unter Zugzwang. „Ich habe es nie zu einem Geheimnis gemacht: Es ist Zeit für den nächsten Schritt“, erklärte der gebürtige Amsterdamer zuletzt, „Groningen hat jetzt die Möglichkeit, etwas mit mir zu verdienen. Geld ist wichtig für den Verein“. Im Gespräch ist eine vergleichsweise geringe Ablöse von rund drei Millionen Euro.

Neben den Berlinern haben Klubs aus der Premier League sowie der FC Augsburg die Fühler nach dem schnellen und robusten Abwehrspieler ausgestreckt. Medienberichten zufolge reichten die Fuggerstädter vor rund einem Monat bereits das erste Angebot für Zeefuik ein. Nun soll die Hertha gegenüber der Konkurrenz „die Nase vorne“ haben.