Barça verpflichtet Torres

Beim FC Barcelona reagiert man auf den schlechten Saisonstart samt Aus in der Champions League-Gruppenphase. Für mehr Gefahr in der Offensive soll bald Ferran Torres sorgen. Der 21-Jährige wechselt zum 1. Januar von Manchester City ins Camp Nou.

Torres unterschreibt in Barcelona einen Vertrag bis 2027. Die Katalanen zahlen dem Vernehmen nach 55 Millionen Euro Ablöse an City. Zehn weitere Millionen können in Form erfolgsabhängiger Bonuszahlungen folgen. Die Ausstiegsklausel beträgt eine Milliarde Euro.

Im Sommer 2020 war Torres für 28 Millionen Euro vom FC Valencia nach Manchester gewechselt. In dieser Saison kam der Außenstürmer, der auch zentral agieren kann, nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen (drei Tore, ein Assist), seit Mitte Oktober fehlt Torres mit einer Fußverletzung.