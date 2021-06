Barça bestätigt Koeman-Verbleib

Ronald Koeman wird auch in der kommenden Saison im Camp Nou an der Seitenlinie stehen. Wie der designierte Präsident Joan Laporta verkündet, baut man weiter auf den Niederländer, der noch bis 2022 unter Vertrag steht. „Nach einer Zeit des Nachdenkens haben wir beschlossen, den Vertrag zu den bestehenden Konditionen laufen zu lassen“, so Laporta.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pikant: Barça hält dem Vernehmen nach nur an Koeman fest, weil sich keine der angestrebten Wunschlösungen realisieren ließ. Unter anderem Bald-Bundestrainer Hansi Flick, Vereinslegende Xavi (Al-Sadd) und Ex-Coach Frank Rijkaard (vereinslos) galten als Kandidaten.

Koeman hatte im vergangenen Sommer in Barcelona übernommen. In einer durchwachsenen Spielzeit sprangen der nationale Pokal und Ligaplatz drei heraus, in der Champions League war im Achtelfinale gegen Paris St. Germain Schluss.