Mantl will RB verlassen – Interesse aus Deutschland?

Nico Mantl hat genug vom Ersatzkeeper-Dasein bei RB Salzburg. „Natürlich will ich bei einem Verein die Nummer eins sein. Ich weiß, was ich kann und diesen Anspruch habe ich“, erklärt der gebürtige Münchner gegenüber ‚Sport1‘. Für den Schlussmann kommt nur noch ein Abschied in Frage: „Der Verein weiß, was er an mir hat und ich fühle mich auch wohl hier. Für mich und meine sportliche Entwicklung geht es jetzt aber darum, auf dem Platz zu stehen und regelmäßig zu spielen. Das ist wichtig.“

Für Salzburg kam der 22-Jährige lediglich am ersten Bundesliga-Spieltag sowie in den ersten Runden des ÖFB-Cups zum Einsatz, hinter Philipp Köhn (24) ist er die klare Nummer zwei. Erste Klubs haben sich bereits bei Mantl gemeldet: „Es gibt Anfragen, interessante Klubs. Die sportliche Aussicht muss stimmen und wenn ich mich für einen neuen Weg entscheide, muss ich mich einfach wohlfühlen.“ Dem Vernehmen nach haben verschiedene Vereine aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz die Hüte in den Ring geworfen.