Agüero-Ersatz: Vier Kandidaten – eine Wunschlösung

Lange hatte der FC Barcelona auf Sergio Agüero gewartet – als der Argentinier dann endlich auflaufen konnte, war das Vergnügen nur von kurzer Dauer. Mit Herzproblemen musste der 33-Jährige am vergangenen Wochenende das Feld verlassen. Ausfallzeit: Mindestens drei Monate. Und weil Luuk de Jong (31) gar kein Standing in Barcelona hat, schauen sich die Blaugrana nach einem neuen Stürmer um, der schon im Januar kommen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Sport‘ nennt Karim Adeyemi (19) von RB Salzburg und Raheem Sterling (26) von Manchester City als Optionen. Dass das Duo bei Barça auf der Liste steht, ist bekannt. Beide sind aber eher keine Kandidaten für einen Wintertransfer und zudem für die Katalanen derzeit wohl unbezahlbar.

Eher würde es sich anbieten, einen routinierten Stürmer an Bord zu holen, der bei seinem aktuellen Klub nicht wie gewünscht zum Zug kommt. Alexandre Lacazette (30) vom FC Arsenal käme dem Blatt zufolge in Betracht. Der Vertrag des Franzosen läuft zum Saisonende aus und so ist ein Transfer für kleines Geld im Winter durchaus denkbar.

Fokus auf Cavani

Noch weiter oben auf der Wunschliste steht aber wohl Edinson Cavani. Der 34-jährige Torjäger musste bei Manchester United erst die Rückennummer sieben an Cristiano Ronaldo abtreten und anschließend seinen Platz im Sturm. Barça würde den Uruguayer im Januar gerne ins Team holen.

Ob United und Cavani zustimmen, bleibt abzuwarten. Denn der 126-fache Nationalspieler müsste deutliche Einbußen beim Gehalt hinnehmen bei einem Wechsel ins Camp Nou. Und die Red Devils würden einen torgefährlichen Joker verlieren.