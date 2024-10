Neymar-Comeback bei Torfestival

Für Superstar Neymar kam es heute zum langersehnten Comeback auf dem Rasen. Der brasilianische Ausnahmekicker wurde nach langer Verletzungspause in der AFC Champions League bei seinem Klub Al Hilal gegen den Al Ain FC in der 77. Spielminute eingewechselt. Die Auswärtspartie gewann Neymars Team spektakulär mit 5:4.

In die Torschützenliste konnte sich der Angreifer in der kurzen Spielzeit nicht mehr eintragen. Dennoch wird Neymar seinen Einsatz genossen haben. Sein bislang letztes Pflichtspiel absolvierte Neymar in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 gegen Nachbar Uruguay (0:2) vor fast genau einem Jahr, dabei riss er sich das Kreuzband im linken Knie.