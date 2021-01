Jedvaj-Leihe zu Besiktas?

Abwehrspieler Tin Jedvaj könnte Bayer 04 Leverkusen bis zum Ende der Transferperiode am morgigen Montag noch verlassen. Wie der türkische TV-Sender ‚A Spor‘ berichtet, hat Besiktas bereits ein Leihangebot für den 25-Jährigen hinterlegt.

Bei der Werkself spielt Jedvaj in der laufenden Saison kaum eine Rolle. In der Liga kommt der kroatische Nationalspieler bisher nur auf einen Kurzeinsatz, lediglich in der Europa League durfte er in vier Partien von Anfang an ran. Bereits in der vergangenen Spielzeit war der vielseitig einsetzbare Verteidiger verliehen, damals an den FC Augsburg.