Hertha: Verletzungspause für Dárdai

Die Abwehrsorgen von Hertha BSC werden vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern (Sonntag, 15:30 Uhr) immer größer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Márton Dárdai einen Muskelfaserriss in der Adduktorengegend zugezogen und wird rund zwei Wochen ausfallen. Da Marc Oliver Kempf gelbgesperrt fehlt, werden in München wohl die beiden Sommereinkäufe Filip Uremovic und Agustín Rogel die Innenverteidigung bilden.

Dárdai hatte sich zuletzt immer mehr in der Hertha-Abwehr etabliert. In fünf der vergangenen sechs Partien stand der Sohn von Cheftrainer Pál Dárdai in der Startformation. Insgesamt kommt der Linksfuß in der aktuellen Spielzeit auf 14 Bundesligapartien.

