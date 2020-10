Bayern versuchte es bei Dagba

Bevor der FC Bayern am Deadline Day Bouna Sarr von Olympique Lyon verpflichtete, hatten die Verantwortlichen es offenbar bei Colin Dagba versucht. Laut ‚RMC‘ sprachen die Münchner aus diesem Grund mehrfach mit Patrick Glanz, der als Berater des Rechtsverteidigers von Paris St. Germain fungiert.

Dagba ist noch bis 2024 an PSG gebunden, unter Trainer Thomas Tuchel aber nur Rechtsverteidiger Nummer zwei. Zwar stand der 22-Jährige in dieser Saison in bereits fünf Spielen auf dem Platz, muss in der Regel aber Alessandro Florenzi den Vorrang in der Startelf lassen.