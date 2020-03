Moskau: Schürrle-Zukunft ungewiss

Für welchen Klub André Schürrle in der nächsten Saison spielen wird, ist noch nicht geklärt. „Die Entscheidung über seine Zukunft ist noch nicht gefallen“, sagt Tomas Zorn, Sportdirektor von Spartak Moskau, in einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘. Die Russen besitzen eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro, um den Angreifer fest von Borussia Dortmund zu verpflichten.

„Glücklicherweise erlaubt uns die vertragliche Situation mit Dortmund, dass wir noch abwarten können“, schildert Zorn die Vertragslage. Die finale Entscheidung, wie es mit der Leihgabe weitergeht, „wird aber sicherlich vor dem 30. Juni fallen.“ Der Vertrag des 29-Jährigen beim BVB läuft noch bis 2021. Für Spartak traf Schürrle in bisher 18 Pflichtspielen zweimal, hinzu kommen vier Assists.