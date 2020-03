Serie A denkt über Abbruch nach | Boca Juniors träumen vom Rentner-Sturm

Serie A rüstet sich für das Saisonaus

In Italien treffen die Verantwortlichen bereits Vorkehrungen, um die Serie A schon bald zu stoppen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, findet am heutigen Montag eine Telefonkonferenz der wichtigsten Liga-Funktionäre statt, um über einen baldigen Abbruch zu beraten. Der Runde wird auch Damiano Tommasi angehören, der in dem Gremium die Interessen der Spieler vertritt. „Im Vergleich zu den vergangenen Wochen liegt noch ein Argument mehr auf dem Tisch, denn nach den Worten von Minister Spadafora (Italiens Sportminister, Anm. d. Red.) besteht die Sorge, dass die Saison hier endet“, sagt Tommasi, „es ist daher notwendig, das Problem der Beendigung der Saison aus sportlicher und vertraglicher Sicht anzugehen. Kurz gesagt, formal.“ Bereits seit drei Wochen ruht in Italien der Ligabetrieb.

La Boca träumt vom südamerikanischen Sturmduo

Auf Seiten der Boca Juniors hofft man, sich zur kommenden Saison mit Edinson Cavani verstärken zu können. Laut der argentinischen ‚Olé‘ soll der 33-jährige Urugayer, dessen Vertrag bei Paris St. Germain ausläuft, gemeinsam mit Carlos Tévez (36) das neue Sturmduo bilden. Beide Angreifer können auf eine ähnlich lange wie erfolgreiche Karriere in Europa zurückblicken. Nachdem Tévez bereits vor fünf Jahren die europäische Fußballbühne verließ und in der Zwischenzeit viermal die argentinische Meisterschaft mit Boca gewann, soll schon bald Cavani mithelfen, um den erst kürzlich errungenen Titel zu verteidigen. In Buenos Aires reibt man sich sicherlich schon die Hände.

Griezmann stellt Ansprüche

Die Ehe zwischen dem FC Barcelona und Antoine Griezmann hat bislang noch nicht die gewünschten Früchte getragen. Trotzdem verschenkt der Franzose keinen Gedanken daran, die Katalanen in naher Zukunft zu verlassen. Ganz im Gegenteil, der 29-Jährige hat sich zum Ziel gesetzt, in der nächsten Saison seine Lieblingsnummer zurück auf sein Trikot zu bekommen. „Ich möchte die Nummer sieben zurück haben“, zitiert die ‚Mundo Deportivo‘ eine Aussage des Hobby-Zockers, die er im Rahmen einer Liveübertragung des Spiels League of Legends getätigt hat. Da die Nummer sieben beim FC Barcelona bislang an Philippe Coutinho (27) vergeben war, musste Griezmann auf die 17 ausweichen. Doch weil sich die Trennung von Coutinho im Sommer abzeichnet, darf sich der Franzose wohl berechtigte Hoffnungen auf seine angestammte Rückennummer machen. Vielleicht klappt es dann auch wieder besser mit dem Toreschießen.