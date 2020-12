Gerhardt-Verlängerung noch nicht vom Tisch

Im Fall Yannick Gerhardt ist nach wie vor alles offen. „Yannick ist gerade noch in der Überlegungsphase, was das Richtige für ihn ist“, erklärt Berater Stephan Engels gegenüber FT, „es geht darum, wo er die nächsten Jahre Fußball spielen wird.“ Gerhardts Vertrag in Wolfsburg läuft im Sommer aus, der VfL würde gern verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manager Jörg Schmadtke bestätigte Entsprechendes bereits am gestrigen Dienstag gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘, äußerte aber Zweifel an Gerhardts Bereitschaft zur Verlängerung: „Die Frage ist, ob er das genauso einschätzt. Derzeit ist er noch nicht so überzeugt.“ Laut Engels könnte sich das noch ändern: „Zuletzt hat er gespielt, wenn das jetzt in nächster Zeit häufiger der Fall ist, dann sieht die Lage vielleicht schon wieder anders aus.“ Gelegenheit böte sich Gerhardt am heutigen Mittwoch: Um 18:30 Uhr treffen die Wölfe im DFB-Pokal auf den SV Sandhausen.