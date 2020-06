Tavares-Transfer: Bayer kontaktiert Benfica

Bayer Leverkusen prüft offenbar eine mögliche Verpflichtung von Tomás Tavares. Laut einem Bericht der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ führt der Bundesligist Sondierungsgespräche mit Benfica Lissabon über den 19-Jährigen. Man wolle in Erfahrung bringen, ob ein Transfer in diesem Sommer im Bereich des Möglichen liegt.

Tavares ist U21-Nationalspieler und agiert bei Benfica als Teilzeit-Stammkraft. Mal bekleidet der Youngster die Rechtsverteidiger-Position, dann wieder Routinier André Almeida (29). Insgesamt kommt Tavares auf 19 Pflichtspieleinsätze für das Profiteam, davon alleine fünf in der Champions League-Gruppenphase, in der er unter anderem auch beim 1:2 gegen RB Leipzig über 90 Minuten auf dem Platz stand.

Emerson wohl nicht verfügbar

Tavares ist nicht der erste Rechtsverteidiger, der in den vergangenen Wochen recht konkret mit Leverkusen in Verbindung gebracht wurde. Auch der vom FC Barcelona an Betis Sevilla verliehene Emerson (21) stand zuletzt im Fokus, ist aber auf dem Sommertransfermarkt voraussichtlich nicht verfügbar.

Bei Bayer bekleiden momentan entweder Lars Bender (31) oder Mitchell Weiser (26) die Rolle auf der rechten Außenbahn. Auch Nadiem Amiri (23) agierte dort schon. Großen Bedarf haben die Rheinländer auf den ersten Blick also nicht. Grundsätzlich ist Tavares, der bis 2024 an Benfica gebunden ist und über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 88 Millionen Euro verfügt, aber ein sehr interessanter Spieler mit großem Potenzial.