Ducksch schwört Werder die Treue

Marvin Ducksch plant keinen Abschied von Werder Bremen, sollte der Aufstieg im Sommer verpasst werden. „Ich habe große Ziele mit dem Verein. Klappt es in diesem Jahr nicht, dann ist es halt so. Ich habe nicht umsonst für drei Jahre unterschrieben. Hätte ich vor, im Sommer zu gehen, hätte ich für ein Jahr unterschrieben“, sagte der 27-jährige Stürmer auf einer Pressekonferenz.

Ducksch, der in dieser Saison 15 Tore in 24 Spielen geschossen hat, liegt mit Werder auf Platz eins der zweiten Liga. „Es ist das Ziel jedes Einzelnen, Bundesliga zu spielen, auch meines. Aber ich möchte niemandem etwas beweisen, das habe ich nicht nötig“, so Ducksch, „es ist mir bislang nicht gelungen, mein Potenzial in der höchsten Spielklasse zu zeigen. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Chance.“