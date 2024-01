Fekir vor Blitz-Wechsel?

Nabil Fekir (30) von Betis Sevilla könnte in Kürze nach Saudi-Arabien wechseln. Der FT-Partnerseite Foot Mercato zufolge ist Fekir ins Visier der saudischen Klubs Al Hilal und Al Nassr geraten. Ein Wechsel könnte schon in diesem Winter erfolgen. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro. Bei Betis steht der technisch versierte Mittelfeldspieler noch bis 2026 unter Vertrag.

Der 25-malige französische Nationalspieler hat seit seinem Wechsel 2019 von Olympique Lyon nach Sevilla Spuren hinterlassen. In 146 Spielen für die Grün-Weißen erzielte Fekir 28 Tore, legte 27 weitere Treffer auf und gewann den spanischen Pokal.