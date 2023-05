Neuer Stürmer: Gladbach holt Bayern-Talent Ranos

Grant-Leon Ranos trägt künftig das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen erhält der Nachwuchsstürmer des FC Bayern einen Vertrag bis 2027. Der 19-Jährige wechselt ablösefrei an den Niederrhein. Für die Reserveteams des Rekordmeisters war Ranos bislang an mehr als 65 Treffern direkt beteiligt.

„Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler, der im Sturmzentrum, aber auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist“, sagt Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus, „er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen. Dabei werden wir ihn unterstützen.“

Ranos sagt: „Das ist für mich ein großer Schritt in meiner Karriere, den ich voll motiviert und engagiert angehen werde. Roland Virkus hat sich sehr um mich bemüht und mich so absolut vom Borussia-Weg überzeugt. Dieses Vertrauen will ich zurückgeben, mich im Training und bei den Spielen zeigen, Gas geben und schnell meinen Platz in der Mannschaft finden.“