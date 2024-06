Yoro gibt Real Vorrang: Korb für PSG und Co.

Leny Yoro, der von vielen Topklubs in Europa umworben wird, hat sich offenbar auf seinen neuen Arbeitgeber festgelegt. Laut der ‚as‘ hat das Innenverteidiger-Talent vom OSC Lille sämtlichen Klubs bis auf Real Madrid eine Absage erteilt mit dem klaren Wunsch, ausschließlich zu den Königlichen wechseln zu wollen. Der 18-Jährige erhofft sich dadurch, dass die Körbe den Prozess in Madrid beschleunigen, da sich Lille theoretisch nur noch mit Real an den Verhandlungstisch setzen muss.

Beim OSC hatte man zuletzt ein überaus üppiges Preisschild von 100 Millionen Euro angesetzt. Ein Jahr vor Yoros Vertragsende dürfte der finale Preis wohl deutlich darunter liegen, auch weil der Youngster selbst einem möglichen Wettbieten zuvorgekommen ist. Ähnlich hatte es Aurélien Tchaouaméni im Sommer 2022 gemacht, als der Abräumer den Königlichen den Vorzug vor anderen Klubs gab und so seinen Wechsel in die spanische Hauptstadt beschleunigte. Um Yoros Unterschrift bemühen sich auch Paris St. Germain, Manchester United und der FC Liverpool. Das Trio hat laut Fabrizio Romano die Hoffnungen trotz Yoros Entscheidung noch nicht aufgegeben.