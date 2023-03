Scouts vor Ort: Bayern nimmt Ferguson ins Visier

Wettbewerbsübergreifend war Evan Ferguson in 16 Spielen für Brighton & Hove Albion an starken zehn Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, drei Vorlagen). Der 18-jährige Stürmer wird für die Seagulls immer wichtiger. Zudem durfte das Sturmjuwel in der vergangenen Woche sein Debüt-Tor für die irische Nationalmannschaft bejubeln.

Die Leistungen des in Bettystown geborenen Talents wecken Begehrlichkeiten bei der europäischen Elite. Dem Portal ‚90min.com‘ zufolge steht Ferguson unter anderem beim FC Bayern auf der Liste. Die Scouts des Rekordmeisters seien bei der Partie Irland gegen Lettland (3:2) zugegen gewesen, um den Spieler von Brighton unter die Lupe zu nehmen.

Doch auch die Scouts der SSC Neapel und des FC Barcelona haben sich die Partie angeschaut. Dem Bericht zufolge sehen die Katalanen Ferguson als einen „Spieler mit großem Potenzial“. Zuvor wurden bereits der FC Liverpool, der FC Chelsea, Newcastle United und Manchester United mit dem Sturmtalent in Verbindung gebracht.

Bayern ohne Chance?

‚90min.com‘ zufolge hat es Ferguson allerdings nicht eilig, Brighton zu verlassen. Mehr noch: Der Nationalspieler sei sehr glücklich beim derzeitigen Siebten der Premier League und könne zeitnah einen neuen sowie deutlich besser dotierten Vertrag unterzeichnen.