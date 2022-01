Union holt Michel

Sven Michel wechselt zu Union Berlin. Wie die Köpenicker mitteilen, kommt der pfeilschnelle Mittelstürmer vom SC Paderborn an die Alte Försterei. Er unterzeichnet dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse beträgt rund zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Michel freut sich nach der langen Zeit bei Paderborn auf eine neue Herausforderung: „Der Wechsel zu Union ist für mich eine großartige Chance. Auch die Gespräche mit Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer haben mich überzeugt, dass hier mit einem konkreten Plan gearbeitet wird. Das ist mir wichtig und ich bin überzeugt, dass ich dieser Mannschaft weiterhelfen kann.“

„Sven ist mit seiner Torgefahr und Kreativität eine echte Verstärkung, wir hatten ihn daher auch schon seit längerem im Auge”, kommentiert Unions Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert, die Verpflichtung, „die Zahlen sprechen für sich, auch in der 2. Bundesliga sind 21 Scorerpunkte in 19 Spielen außergewöhnlich. Zudem ist er voll im Rhythmus und kann uns sofort weiterhelfen.“

Der 31-Jährige spielt eine herausragende Saison für Paderborn in Liga zwei. In 19 Spielen stehen für Michel 14 Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Union wird hoffen, dass der Linksfuß seine grandiose Form mit in die Bundesliga nimmt, um den Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg einigermaßen zu kompensieren.