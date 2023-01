Atléticos Stürmer-Plan: Springt Depay in die Bresche?

Atlético Madrid braucht einen neuen Stürmer. Nach der bevorstehenden Leihe von João Félix zum FC Chelsea und dem Abgang von Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) wäre der Angriff der Rojiblancos mit Álvaro Morata, Antoine Griezmann und Ángel Correa nicht ausreichend besetzt – auch wenn man nach dem bitteren Champions League-Aus keine Dreifachbelastung mehr hat.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, wollen die Colchoneros daher im Winter einen kurzfristigen Ersatz für den scheidenden Félix an Bord holen, um sich dann im Sommer nach einer langfristigen Lösung umzusehen. Eine Leihe bis zum Saisonende ist dem Bericht zufolge das angestrebte Modell. Kostengünstig und risikofrei soll der Transfer demnach sein.

Keine Kaufoption bei Félix

Kommt Depay?

Der spanische Radiosender ‚Cadena Ser‘ stützt diese These und berichtet von einem Atlético-Interesse an Memphis Depay. Den Niederländer, der beim FC Barcelona seit Monaten außen vor ist, würde man gerne per Leihe für ein halbes Jahr in die Hauptstadt lotsen.

In der Vergangenheit haben die Rojiblancos bereits häufiger eine solche Vorgehensweise angewendet, wie etwa nach dem Abgang von Diego Costa 2021. Damals kam Moussa Dembélé leihweise von Olympique Lyon. Kandidaten für die dauerhafte Nachfolge auf der Neun sind Borja Iglesias von Betis Sevilla und der Gladbacher Marcus Thuram.