TSG will Leicester-Verteidiger

Die TSG Hoffenheim arbeitet an der Verpflichtung von Luke Thomas (23). Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Bundesligist bereits mehrere Angebote für den Linksverteidiger von Leicester City abgegeben. Das jüngste soll in Höhe von rund fünf Millionen Euro gelegen haben, was für die Foxes aber nach wie vor zu wenig sei.

In Hoffenheim würde Thomas voraussichtlich in die Fußstapfen von David Jurasek treten. Der 24-jährige Tscheche kommt bei der TSG kaum zum Zug und strebt einen Abbruch seiner Leihe an. Hoffenheim möchte Jurasek aber nur abgeben, wenn man Ersatz am Haken hat. Der soll offenbar den Namen Thomas tragen.