Kampf um Bornauw: Köln zieht alle Register

Mit seinem Siegtreffer am letzten Bundesliga-Spieltag kurz vor Schluss gegen Schalke (1:0) hat Sebastiaan Bornauw einen Platz in den Kölner Geschichtsbüchern sicher. Es war die Eintrittskarte in die Relegation, die man dank eines starken Rückspiels gegen Holstein Kiel erfolgreich gestaltete.

Nur wenige Wochen später geht es darum, ob Bornauw jemals wieder das Trikot für den FC überstreifen wird. Der VfL Wolfsburg zeigt sehr konkretes Interesse, kampflos ziehen lassen wollen die Geißböcke ihren Abwehrchef allerdings nicht.

Im Gegenteil: Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge arbeiten die Kölner an einer Verlängerung des bis 2024 datierten Vertrags mit Bornauw. Sollte der 22-jährige Belgier zustimmen, wäre ein Wechsel in diesem Sommer selbstredend kein Thema mehr.

