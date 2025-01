Kurioser Grund: DFB glaubt nicht an Wagner-Abgang zum BVB

Andreas Rettig befürchtet keinen vorzeitigen Abgang von Sandro Wagner beim DFB. Das stellte der Geschäftsführer Sport des Verbands im Rahmen des Neujahrsempfangs der DFL gegenüber ‚Sport1‘ klar: „Wir gehen davon aus, dass Sandro uns noch lange erhalten bleibt. Er hat zuletzt noch mit Rudi Völler gesprochen, da gibt es überhaupt keine Anzeichen.“ Der ehemalige Bundesligastürmer steht noch bis zur Weltmeisterschaft 2026 als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unter Vertrag.

In den vergangenen Tagen war Wagner als ein möglicher Nachfolger von Nuri Sahin ins Spiel gebracht worden. Der Trainer von Borussia Dortmund steht aufgrund der anhaltend schwachen Leistungen seines Teams in der Kritik. Dem Vernahmen nach soll der Bundesligist bereits Kontakt zu Wagner aufgenommen haben. Rettig mache sich aber keine Sorgen, da der 37-Jährige erst in diesem Monat seine Ausbildung zum Fußballlehrer begonnen hat und „so viel Zeit dann auch nicht mehr“ habe.