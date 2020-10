Milan schnappt sich Hauge

Der AC Mailand hat Jens Petter Hauge vom norwegischen Erstligisten Bodo Glimt unter Vertrag genommen. Wie die Rossoneri offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 20-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Hauge hatte war vor einer Woche im Europa League-Qualifikations-Spiel für Glimt gegen Milan (2:3) an zwei Treffern direkt beteiligt und hat die Klubbosse um Paolo Maldini nachhaltig beeindruckt. In der laufenden Spielzeit der norwegischen Liga stand der Angreifer bisher in 17 Spielen auf dem Platz und sammelte 29 Scorerpunkte.