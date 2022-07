Bremer: Inter und Torino nähern sich an

Die Verhandlungen zwischen Inter Mailand und dem FC Turin über einen Transfer von Gleison Bremer schreiten voran. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ rechnen die Nerazzurri Anfang nächster Woche mit einer Einigung. Die Ablösesumme soll sich demnach bei 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen einfinden und somit die zunächst geforderte Summe der Turiner von 40 Millionen Euro nicht erreichen. Der brasilianische Innenverteidiger ist als Ersatz für den abwanderungswilligen Milan Skriniar (27) eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl Skriniars Abgang noch nicht kurz bevorsteht, wollen die Mailänder den 25-Jährigen schon jetzt unter Vertrag nehmen, so ‚Sky Italia‘. Bremer wusste in der vergangenen Spielzeit zu überzeugen und absolvierte 33 Pflichtspiele für Torino, in denen er drei Tore schoss und eine Vorlage verbuchte. Im Transfersommer 2018 war der Rechtsfuß für knapp 5,8 Millionen Euro von Atlético Mineiro in die Serie A gewechselt.