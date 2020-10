Ajax verkündet Klaassen-Rückkehr

Kurz vor Ende des Transfermarkts beschert Davy Klaassen dem SV Werder Bremen den so dringend benötigen Geldregen. Für fixe elf Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni kehrt der 27-jährige Mittelfeldspieler zu Ajax Amsterdam zurück. Dort unterzeichnet Klaassen einen Vierjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin sehr glücklich, zurück bei Ajax zu sein. Es fühlt sich an wie eine Heimkehr. Mein halbes Leben habe ich hier verbracht. Ich habe mich dem Klub immer verbunden gefühlt und freue mich sehr darauf, das Ajax-Trikot wieder zu tragen“, schwärmt Klaassen.

Klaassen stammt aus der Ajax-Jugend. Zwischen 2004 und 2017 schnürte der Rechtsfuß seine Schuhe für den niederländischen Rekordmeister. In das Werder-Mittelfeld reißt sein Abschied eine große Lücke. Als möglicher Nachfolger wird Marko Grujic (24) gehandelt.