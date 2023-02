Rashford-Vertrag ist Uniteds „Priorität“

Erik ten Hag hat im Kampf um die Vertragsverlängerung mit Angreifer Marcus Rashford (25) Honig ums Maul seines Toptorjägers geschmiert. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagte der Trainer von Manchester United: „Natürlich hat das Priorität. Wir arbeiten im Hintergrund hart daran, dass es klappt.“

Per Option verlängerte United den Vertrags des Eigengewächses zuletzt bis 2024, will das Arbeitspapier aber noch langfristig ausdehnen. Angesichts von 30 Scorerpunkten unter ten Hag befindet sich Rashford in einer glänzenden Verhandlungsposition. „Im Moment weiß man, dass Marcus ein Tor erzielen wird, wenn er in die richtige Position kommt“, schwärmt ten Hag.

