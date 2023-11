Lyon-Krise immer schlimmer: Rollen prominente Köpfe?

Die Euphorie war groß angesichts des doppelten Transfercoups, den Olympique Lyon da im Sommer 2022 eingetütet hatte. Torjäger Alexandre Lacazette (32) und Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (29) waren nach fünf Jahren beim FC Arsenal respektive FC Bayern ablösefrei zu ihrem Jugendklub zurückgekehrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von der entfachten Aufbruchstimmung, die im ersten Jahr der Reunion immerhin für Platz sieben reichte, ist nichts mehr geblieben. Kapitän Lacazette, der in der Vorsaison noch 31 Pflichtspieltreffer erzielte, kommt in dieser Spielzeit auf magere drei Tore. Bei der gestrigen 0:2-Pleite gegen den OSC Lille wurde der Stürmer zur Halbzeit ausgewechselt. Tolisso hat seinen Stammplatz sogar eingebüßt, stand zuletzt nicht einmal im Kader.

Lese-Tipp

Ex-Freiburger soll Lyon retten

Das einst umjubelte Duo, berichtet nun die Zeitung ‚Le Progrès‘, könnte der großen sportlichen Krise bei OL zum Opfer fallen. Der auf den letzten Tabellenplatz abgerutschte siebenfache Meister erwäge, Lacazette und Tolisso im Winter zu verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die sportlichen Leistungen der beiden Ex-Nationalspieler, so die Einschätzung der Klubführung, stehen nicht in Einklang mit dem finanziellen Aufwand. Lacazette streicht 5,4 Millionen Euro jährlich ein, bei Tolisso sind es 4,8 Millionen. Kommen entsprechende Angebote, stehe die Tür für einen Verkauf weit offen. An Lacazette zeigt laut ‚Relevo‘ der MLS-Klub LA Galaxy Interesse.