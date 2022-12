Schalke: Reis über Kruse und Wintertransfers

Max Kruse befindet sich momentan auf dem Markt, in Königsblau wird der 34-Jährige künftig jedoch nicht auflaufen. Mit Blick auf Kruse sagt S04-Coach Thomas Reis gegenüber der ‚WAZ‘: „Max Kruse ist eher unwahrscheinlich. [...] Aber trotzdem ist es ein anderer Spielertyp. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen Tempo reinbekommen. [...] Und da jetzt jemanden dazuzunehmen, der mit Sicherheit eine gute Qualität hat, aber vielleicht nicht den Spielstil, den wir pflegen, komplett verinnerlichen kann, weil er nicht so die Dynamik hat, wenn ich das so beurteilen darf als Außenstehender, ist es im Moment kein Thema für Schalke.“

Stattdessen halten die Schalker die Augen nach einem Spieler „im hinteren Bereich“, einem in der Zentrale und nach einem „schnellen Außenspieler der anderen Art“ offen. „Sollte dann noch etwas möglich sein, werden wir uns mit Sicherheit nicht davon verschließen“, führt Reis aus. Dem Vernehmen nach steht dem S04 ein Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich für Verstärkungen zur Verfügung.