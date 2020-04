Arsenal vorne im Willian-Poker

Der FC Arsenal befindet sich offenbar im Rennen um den im Sommer ablösefreien Willian in der Pole Position. Das berichtet ‚ESPN‘. Demnach glauben Vertraute des 31-jährigen Brasilianers, dass die Gunners die „lebensfähigste“ Option darstellen. Willian ist glücklich in London und würde nach seinem Vertragsende beim FC Chelsea gerne in der englischen Hauptstadt bleiben.

Arsenal seinerseits droht das internationale Geschäft zu verpassen und schaut in der coronabedingten Finanzkrise nach günstigen Transfers. Die Nordlondoner wären zudem bereit, dem Wunsch des Flügelspielers nach einem Dreijahresvertrag nachzukommen. Auch der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus Turin und sogar der FC Bayern sollen ihre Fühler nach Willian ausgestreckt haben.