Gebre Selassie kündigt Werder-Ende an

Theodor Gebre Selassie geht in seine neunte und vermutlich letzte Spielzeit beim SV Werder Bremen. Wie der 33-Jährige im Interview mit dem ‚Weser-Kurier‘ mitteilt, wird er sein 2021 auslaufendes Arbeitspapier nicht noch einmal verlängern: „Ich habe jetzt einen Vertrag für diese Saison, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es die letzte wird. Aber man weiß nie, das kann sich noch ändern. Ich probiere, es mehr zu genießen.“

Zu seiner Zukunft und einem erneuten Engagement in Tschechien äußert sich der Rechtsverteidiger ebenfalls: „Die Frage ist, wie mein körperlicher Zustand ist. Und was möglich wäre, ob etwas Sinn ergibt. Ich brauche ein Ziel, eine Motivation. Nur zu kicken, das ist es nicht. Ich muss auch überlegen, ob ich wieder jedes Wochenende weg sein will.“ In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Selassie 32 Spiele für die Werderaner.