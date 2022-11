Hertha: US-Unternehmen will Anteile

Die Hertha-Anteile von Lars Windhorst könnten sich bald in amerikanischen Händen befinden. Wie das Nachrichten- und Medienunternehmen ‚Bloomberg‘ berichtet, möchte das US-Finanzunternehmen 777 Partners bei den Berlinern einsteigen. Was noch fehlt, ist die Zustimmung von Hertha und DFL.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die in Miami ansässige Firma hat Erfahrungen mit Investitionen im Fußballbereich. Ihr gehören unter anderem Anteile am FC Genua, FC Sevilla und Standard Lüttich. Windhorst erwarb seinerzeit 64,7 Prozent an der Hertha KGaA. Erst gestern bestätigte der Investor gegenüber der ‚Süddeutschen Zeitung‘, dass er einen Käufer seine Anteile gefunden hat: „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“