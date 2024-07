BVB: Brighton-Chef stellt Groß-Transfer in Aussicht

Paul Barber, Geschäftsführer von Brighton & Hove Albion, hat durchblicken lassen, dass er Mittelfeldspieler Pascal Groß (33) einen Transfer zu Borussia Dortmund nicht verbauen möchte. „Seitdem wir in der Premier League unsere Zelte aufgeschlagen haben, war Pascal ein fantastischer Diener für diesen Verein“, so der 57-Jährige gegenüber ‚talkSPORT‘.

Barber schwärmt: „Bis zuletzt hat er immer noch Tore geschossen und Torvorlagen gegeben. Er hat sich in die deutsche Nationalmannschaft gespielt und es in den Kader für die Europameisterschaft geschafft.“

In Bezug auf den BVB sagt er: „Natürlich würden wir ihn gerne behalten. Wir denken aber auch an die Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet, und an die Chance, die Dortmund ihm bieten könnte.“

Klar scheint also: Hinter den Kulissen ist ein Transfer nach wie vor ein heißes Thema, wenngleich Barbers BVB-Pendant Lars Ricken sich gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ nicht in Karten schauen lassen will: „Zu Pascal Groß kann ich noch nichts final mitteilen. Er ist auch nicht unser Spieler. Deswegen tue ich mich schwer, über ihn zu sprechen.“ Die Betonung scheint hierbei auf dem „noch“ zu liegen.