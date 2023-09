Überraschende Lösung bei Bayern-Talent Wanner

Paul Wanner wird die Saison offenbar in der zweiten Liga verbringen. ‚Sport1‘ zufolge wechselt das Offensiv-Talent des FC Bayern auf Leihbasis zum Aufsteiger SV Elversberg. Der 17-Jährige war zuletzt auch in seinem Geburtsland bei Sturm Graz im Gespräch, bleibt aber allem Anschein nach in Deutschland.

Eine Kaufoption bekommt Elversberg wenig überraschend nicht, schließlich soll sich Wanner mit Spielpraxis langfristig für den Münchner Profi-Kader empfehlen. Trotzdem ist die Leih-Verpflichtung des hochbegabten Teenagers für den kleinen Verein aus dem Saarland ein echter Coup.