Eine Bedingung: Schlägt Gladbach bei Beste zu?

Jan-Niklas Beste liebäugelt mit einer Rückkehr in seine Heimat. Erst im Sommer war er für acht Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zu Benfica Lissabon gewechselt. Dort wurde der linke Außenbahnspieler aber nicht glücklich und forciert ergo eine frühzeitige Trennung.

Mögliche Abnehmer brachten sich mit dem VfB Stuttgart und RB Leipzig bereits in Stellung. Inzwischen lotet der nächste Bundesligst einen Deal aus: Laut ‚Sky‘ fand ein erster Austausch statt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem früheren deutschen U20-Nationalspieler, der in Portugal noch langfristig bis 2029 unter Vertrag steht. Der 26-Jährige soll einem Engagement am Niederrhein offen gegenüberstehen.

Zu stemmen wäre der Transfer für die Fohlen nur, wenn im Gegenzug Nathan Ngoumou (24) den Abflug macht. Der Franzose wird ohnehin als Verkaufskandidat gehandelt, Anfragen sollen bereits aus der Türkei von Fenerbahce eingetrudelt sein. Weil der Außenstürmer in Gladbach sportlich so gut wie gar nicht mehr gefragt ist, dürfte er sich ebenfalls mit einer Luftveränderung anfreunden – und Beste so die Tür öffnen.