Köln: Modeste will Vertrag erfüllen

Anthony Modeste würde am liebsten auch in Zukunft für den 1. FC Köln auf Torejagd gehen. „Ich möchte mein Top-Niveau erreichen, durchsetzungsstark und Teil des FC sein“, sagt der französische Stürmer gegenüber dem ‚Express‘, schränkt jedoch ein: „Ich kann das nicht allein entscheiden.“

Beim ehemaligen Sportchef Horst Heldt hat Modeste mit dieser Haltung noch offene Türen eingerannt. Wie nun allerdings dessen Interimsnachfolger Jörg Jakobs über diese Personalie denkt, ist unklar. In der abgelaufenen Saison war Modeste an die AS St. Étienne ausgeliehen, sein Kontrakt in Köln ist noch bis 2023 datiert. „Ich fühle mich in Deutschland zu Hause und möchte diesen Vertrag erfüllen“, bekräftigt der 33-Jährige.