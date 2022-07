Bericht: Hertha erzielt Einigung mit Ajorque

In der kommenden Saison will Hertha BSC sich aus dem Abstiegskampf heraushalten. Um das zu gewährleisten, soll ein Stürmer kommen, der für ausreichend Tore sorgt. Die mögliche Lösung für diese Aufgabe auf dem Transfermarkt heißt Ludovic Ajorque.

Laut ‚L‘Équipe‘ sind sich die Berliner mit dem 1,97 Meter Hünen von Racing Straßburg einig. Jedoch fehlt es noch an einer Übereinkunft zwischen den Klubs. Die Ablöseforderungen laufen. Zuletzt hieß es, der Ligue 1-Klub fordere 15 Millionen Euro für einen Transfer des Torjägers.

Mit zwölf Treffern war Ajorque in der vergangenen Saison bester Torschütze des Teams. Somit geriet der 28-jährige Angreifer in den Fokus einiger Klubs – auch aus Deutschland. Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wurden ebenfalls schon mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht. Nun versucht die Hertha, zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen.