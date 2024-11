Lukeba erläutert Leipzig-Deal

Castello Lukeba hat erklärt, warum er sich für eine Verlängerung bei RB Leipzig entschieden hat. „Ich fühle mich in Leipzig wohl, also war es eine leichte Entscheidung. Wir haben viele Spieler gesehen, die sich jung in Leipzig sehr gut entwickelt haben: Nkunku, Gvardiol, Konaté, Upamecano. Das zeigt, dass Leipzig der beste Klub ist, um sich zu entwickeln“, erklärt der 21-jährige Innenverteidiger im Interview mit der ‚Sport Bild‘, „denn klar ist auch: Wenn ich der beste Verteidiger der Welt werden will, muss ich auch gegen die besten Vereine der Welt bestehen.“

Auf die Frage, ob ein Abschied von RB damit nur aufgeschoben sei und er schon im Sommer den Bundesligisten verlassen könnte, gibt sich Lukeba zurückhaltend: „Im Moment ist es wichtig, dass ich viel spiele. Und ich möchte Titel mit Leipzig gewinnen. RB war noch nie Meister. Es wäre fantastisch, wenn wir in meiner Zeit bei RB Leipzig oben angreifen.“ Der junge Franzose hatte jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert, verfügt jedoch über eine Ausstiegsklausel.