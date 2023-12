Auch Keller in Köln vor dem Aus?

Was müssen die Anhänger vom 1. FC Köln gerade durchmachen? Zuerst trennte sich der Klub aus der Domstadt mit Cheftrainer Steffen Baumgart, der zweieinhalb Jahre am Rhein das Zepter in der Hand hielt. Kurze Zeit später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Der internationale Gerichtshof hat das Urteil der FIFA offiziell bestätigt, sodass der FC mit einer Transfersperre belegt wird.

Am heutigen Freitag wollen die Verantwortlichen auf einer Pressekonferenz Stellung zu besagten Themen beziehen. Dabei ist es laut dem ‚Express‘ gut möglich, dass dann der nächste Paukenschlag verkündet wird. Nach Informationen der Lokalzeitung könnte auch Geschäftsführer Sport Christian Keller den Hut nehmen.

Das soll aus dem Klubumfeld hervorgehen. Klar ist: Der Sportchef steht im Kreuzfeuer der Kritik. Er verpasste es, dem geschwächten Kader im Sommer neue Qualität zuzufügen und verzichtete zuletzt darauf, Partei für Baumgart zu ergreifen. Schließlich das verheerende CAS-Urteil, das Keller und sein Team nicht abwenden konnten.