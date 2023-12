Nach zweieinhalb Jahren: Baumgart verlässt den FC

Zehn Hinrunden-Punkte waren einfach zu wenig. Wie der 1. FC Köln vermeldet, scheidet Cheftrainer Steffen Baumgart aus seinem Amt aus. Beide Seiten haben sich einvernehmlich zur Trennung entschlossen.

„Steffen hat während seiner Zeit beim FC gemeinsam mit seinem Trainerteam hervorragende Arbeit geleistet. Nach dem bislang nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf haben wir uns in den vergangenen Tagen und Wochen sehr offen, direkt, sachlich und respektvoll ausgetauscht, ob diese Kraft und Überzeugung wirklich noch in ausreichendem Maße vorhanden sind. Im Ergebnis sind wir deshalb gemeinsam zur Entscheidung gelangt, die Zusammenarbeit zu beenden – auch wenn das menschlich schmerzhaft ist“, so FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Baumgart nicht mehr Köln-Trainer

Im Sommer 2021 kam Baumgart vom SC Paderborn nach Köln und entfachte mit konsequentem Pressing-Fußball große Euphorie in der Domstadt. Im ersten Jahr stürmten die Geißböcke auf Platz sieben und qualifizierten sich für die Conference League. Der Erfolgstrainer avancierte mit Schiebermütze und seiner kernigen Art zur Kölner Kultfigur.

Dann allerdings neigte sich die Formkurve immer stärker nach unten. Im zweiten Jahr blieben Baumgart und Co. noch im Soll und liefen als Bundesliga-Elfter ins Ziel ein. Im verflixten dritten Jahr ist vom Baumgart-Fußball vergangener Tage nicht mehr viel übrig geblieben. Der FC hat im Sommer viel Qualität verloren und steckt tief im Abstiegskampf. Ein neuer Übungsleiter muss jetzt die Trendwende einleiten.

„Jeder kann sich vorstellen, dass mir die Entscheidung, den FC zu verlassen, nicht leichtgefallen ist. Der Klub ist in den letzten zweieinhalb Jahren Heimat für mich geworden. Was wir hier gemeinsam mit der Mannschaft, meinem Trainerteam, aber auch mit dem gesamten Verein erreicht haben, macht mich stolz. Zu gehen, tut weh, aber ich bin dankbar für die Zeit hier und möchte allen beim FC, mit denen ich hier mit sehr viel Herz und Nähe zusammengearbeitet habe, insbesondere den Verantwortlichen, meinem Trainerteam, meiner Mannschaft und den Fans, Danke sagen“, äußert sich Baumgart.