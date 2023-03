Werder-Verlängerung: Weiser wartet ab

Beim SV Werder Bremen muss man sich in der Personalie Mitchell Weiser in Geduld üben. Die ‚Bild‘ berichtet, der Rechtsverteidiger wolle die Gespräche erst aufnehmen, sobald Werders Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft bis 2024.

Die sportlichen Aufgaben haben für Weiser erstmal oberste Priorität. Nach seiner Verletzung steht der Techniker für den Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg wieder im Kader.

