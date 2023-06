VfB einig mit Jeong – zwei Punkte offen

Der VfB Stuttgart hat offenbar Einigung mit Woo-yeong Jeong erzielt. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich der Bundesligist und der flexible Offensivspieler mündlich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Cheftrainer Sebastian Hoeneß, mit dem der Südkoreaner beim FC Bayern II zusammenarbeitete, sei die Triebfeder der Stuttgarter Bemühungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bevor ein Transfer über die Bühne geht, gilt es aber noch zwei Punkte zu klären. Erstens: Eine Einigung mit dem SC Freiburg muss her. Im Breisgau steht Jeong noch bis 2025 unter Vertrag. Da der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison in der Regel nur Joker war, dürfte der SCF durchaus verkaufsbereit sein.

Lese-Tipp

Freiburg verleiht Wagner in Liga zwei

Und zweitens: Der VfB muss laut ‚Sky‘ erst Spieler verkaufen, ehe man Jeong verpflichten kann. Kandidaten gibt es einige. So könnten etwa Borna Sosa (25), Hiroki Ito (24) oder Konstantinos Mavropanos (25) im Laufe des Sommers noch dicke Ablöse in die Kasse spülen. Spätestens dann wäre genug Geld für Jeong vorhanden.