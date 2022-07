CR7 bleibt Zuhause | Ein Schönling für Milan

Ronnie allein zu Haus

In England ist Cristiano Ronaldo in aller Munde. CR7 will Manchester United den Rücken kehren und schreckt auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück. Der Portugiese wird die Asien-Tour der Red Devils nicht antreten, offiziell aus familiären Gründen. „Er bleibt… zu Hause“, schreiben die ‚Manchester Evening News‘. „Erik ten Hag steckt in der Krise – noch bevor sein neues Team überhaupt einen Ball für ihn gespielt hat“, hält die ‚Daily Mail‘ fest.

Christensen im Traumland

„Die Revolution in der Defensive beginnt“, lautet die Schlagzeile der katalanischen ‚Sport‘. Andreas Christensen ist neuer Spieler des FC Barcelona. Mit der Ankunft des Dänen soll „der Wandel“ in der Defensive der Katalanen beginnen. Dass der 26-Jährige schon als Kind in Barça-Bettwäsche geschlafen hat, beweist ein Foto eines handgeschriebenen Wunschzettels. Schon als achtjähriger träumte Christensen von einer Profikarriere beim FC Barcelona. „Gestern konnte er ihn endlich erfüllen“, so die ‚Sport‘. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ titelt mit dem „Kindheitstraum“ des Innenverteidigers.

De Ketelaere sagt ja

Der AC Mailand bekommt offenbar Wunschspieler Charles de Ketelaere. „Milan, ich sage ja“, prangt auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Offenbar hat sich der Agent des belgischen Offensivspielers mit den Rossoneri auf einen Wechsel seines Klienten verständigt. 30 Millionen Euro überweist der italienische Meister demzufolge an den FC Brügge. „Er hat den höflichen Blick, die Stirnlocke auf einer Seite, wie man es im anderen Jahrhundert zu tun pflegte und den Körperbau von jemandem, der in seiner Freizeit nicht in den Kraftraum geht, um Rekorde auf der Bank zu brechen“, beschreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ den 21-Jährigen. Na dann.